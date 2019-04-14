شاهد.. هدف عالمي لـ «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي

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سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفًا رائعًا لفريقه ليفربول خلال المباراة أمام تشيلسي في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتسلم صلاح الكرة من الناحية اليمنى، وراوغ مدافع تشيلسي مسددًا كرة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى للحارس، مسجلاً ثاني أهداف فريقه في المباراة المقامة على ملعب "أنفيلد".

وكان السنغالي ساديو مانى أحرز الهدف الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

ورفع صلاح بهدف اليوم سجله من الأهداف في مرمى تشيلسي إلى 5 أهداف, حيث سجل في شباك الفريق اللندني 4 مرات من قبل، كانت بدايتها حينما كان يرتدي قميص فريق بازل السويسري.

وكانت المواجهة الثانية في موسم 2013–2014، حين قاد صلاح فريقه بازل للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في ملعب ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي، حين سجل هدفًا في فوز الفريق السويسري بنتيجة 2-1، قبل أن يسجل في شباك تشيلسي مجددًا في مباراة الإياب بسويسرا ليمنح بازل الفوز 1-0.

لعب صلاح مع بازل ضد تشيلسي 4 مباريات، كان بدايتها خلال مباراة نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2012-2013، حيث خسر ذهابًا في سويسرا بنتيجة 2-1، وتلقى الهزيمة إيابًا بنتيجة 3-1، وهي المباراة التي شهدت تسجيل أول أهدافه في شباك البلوز.

https://www.youtube.com/watch?v=ccasu7DCSNE


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