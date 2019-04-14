غدًا.. تراجع فى درجات الحرارة وتوقع سقوط أمطار

14 أبريل 2019 - 07:00 م

‎يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا الاثنين، تراجع في درجات الحرارة على بعض أنحاء الجمهورية ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد في ساعات النهار بارد في الليل.





وتتكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة في الشمال يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية غالبًا على السواحل الشمالية، والرياح بعضها شمالية شرقية معتدلة غالباً على مناطق من جنوب الجمهورية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

مطروح العظمى 21 والصغرى 15 درجة.