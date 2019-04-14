  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:17 م
بحث متقدم
الطالب

الطالب صاحب«فضيحة الأزهر» يكشف مفاجأة عن الواقعة

علاء الأسواني

مذيع الجزيرة يُحرج«الأسواني» والأخير: «بلوك»

صلاح يحتفل بالهدف

شاهد.. هدف عالمي لـ «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي

ارشيفية

غدًا.. تراجع فى درجات الحرارة وتوقع سقوط أمطار

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

تغييرات مفاجئة.. ننشر نص التعديلات الدستورية في شكلها النهائي

بالفيديو.. فتاة سعودية تضرب متحرشاً

بعد 6 أشهر.. السعودية تكشف مصير الفتاة الهاربة

الكويت

ماذا يفعل رئيس «الفيفا» فجرًا في الكويت؟.. للأمر علاقة بقطر وإسرائيل

الرئيس السيسي

«السيسي» لن يترشح للرئاسة في 2022

عمالة مصرية

قرار مفاجئ من الكويت بمنع استقدام عمالة مصرية

البشير

شاهد.. اقتحام منزل «البشير» واعتلاء سريره الخاص

مليار دولار زيادة باستثمارات الأجانب في الأذون الحكومية خلال شهر

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

برنامج جديد يستهدف زيادة الصادرات لمستوى 55 مليار دولار

#

صادرات المناطق الحرة تسجل 1.09 مليار دولار خلال فبراير

#

"رودبوت" الصينية تخطط لتأسيس مصنع إطارات في أبوظبي

#

روحاني: حجم التجارة مع العراق سيرتفع إلى 20 مليار دولار سنويًّا


واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية تعافيها، للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى 14.245مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقابل 13.242 مليار دولار بنهاية يناير.
وأعلن البنك المركزي، في تقرير حديث، أن قيمة الزيادة خلال شهر فبراير بلغت ما يزيد على مليار دولار، بعد أن شهدت تراجعا خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018.
وبهذا تكون محافظ الأجانب في أذون الخزانة قد ارتفعت بنحو 3.511 مليار دولار خلال يناير وفبراير الماضيين.
وكان معهد التمويل الدولي IIF قد أعلن خلال مارس الماضي نجاح الأسواق الناشئة في اجتذاب تدفقات أموال خارجية للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين الحكومية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الجارى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام حسنية أغادير
» "المركزى" السودانى يجمد أرصدة وحدات حكومية
» ماذا قال «علاء مبارك» عن هدف «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي؟
» مقتل "الوالي" العسكري لداعش شرقي العراق
» قرار عسكرى بشأن مجندات الجيش الإسرائيلى
» المعارضة السودانية تطالب بـ10 خطوات عاجلة
» السعودية تخصص 121 مليارا للسياحة الداخلية
» خامنئي يحث العراق على سرعة إخراج القوات الأمريكية
» الكويت.. الإعدام لإيرانيين قتلا أحد أفراد الأسرة الحاكمة
» 1945شركة أردنية تستثمر 600 مليون دولار بمصر
» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على إيران

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول