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ألمانية تبلغ 100 عام تقرر الترشح للانتخابات المحلية

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ترى المرأة الألمانية "ليزل هايسه" والتى تبلغ من العمر 100 عام، وكانت تعمل فى السابق معلمة رياضيات، أن العمر مجرد رقم، حيث قررت الترشح فى انتخابات المحليات في منطقة كيرشهايمبولاندن الألمانية.

وتركز هايسه حملتها على إعادة فتح حوض السباحة الخاص بالمنطقة والذي أغلق في عام 2011، حيث ساهمت في جهود إعادة فتح الحوض، وعبرت عن استيائها لنقله إلى أطراف البلدة، لكنها اكتشفت أن آراءها يتم تجاهلها عادة لأنها امرأة مسنة، وذلك وفق وسائل إعلام ألمانية.

وظهرت المرشحة الألمانية مع الصحفيين فى منزلها وهى تحمل كتاب يضم صوراً للرئيس الأمريكى باراك أوباما، حيث قدمت الكثير من النصائح لمن يريد أن يسير على دربها ومواصلة العمل العام بعد عمر المائة من خلال المحافظة على نظام صحى خلال فترة الشباب وتناول الأطعمة المفيدة مع ممارسة الرياضة بانتظام.
وتجرى الانتخابات في يوم 26 مايو المقبل فى منطقة كيرشهايمبولاندن التى يسكن فيها 8 آلاف نسمة جنوب غربي المانيا. 

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