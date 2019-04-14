كلب ينقذ أصحابه من الموت في استراليا

14 أبريل 2019 - 06:14 م

بينما كان أصحاب اليخت فى نوم عميق صباحًا، كانت النيران تلتهم قاربهم، ليبدأ كلبهم تشارلى بالنباح وإيقاظهم من النوم، حتى تمكنوا الفرار من القارب، ليكون سببًا وراء نجاتهم.

يبلغ صاحب القارب 64 عامًا، وزوجته 53 عامًا، وكانا نائمين على يختهما عندما اشتعلت النيران فيه فى تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا، بدأ كلبهم البطل والذى يدعى تشارلى، أيضا على متن القارب، والذى قام بالنباح حتى استيقظ اصحابه عندما اكتشف الحريق، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.

وقالت شرطة كوينزلاند فى دولة أستراليا عبر بيان لها على الإنترنت، إن لم يقم الكلب بتحذيرهم من نشوب النيران، قد لا يكونوا استيقظوا فى الوقت المناسب وتمكنوا من الهرب

وتمكنت الشرطة وخدمات الطوارئ فى اطفاء الحريق فى الوقت المناسب، وتم إسعاف الزوجين حيث استنشقا الدخان فى ميناء بريسبان، وقال مسئول من الشرطة، إن الزوجين كانا محظوظين للفرار دون أن يصاب أحد بأذى، ولكن الشرطة مازلت غير متأكدة من سبب الحريق.

وأضاف:"لأنهما كانا مستعدين جيدًا ولديهما معرفة مسبقة بقاربهما، فقد نزلا من على متنها بسرعة وفعالية لإنقاذ حياتهما، سمعا نباح الكلب وما سببه من ضوضاء، ونهضا لرؤيته فى المطبخ، وقاما على الفور بإجلاء السفينة وذهبا إلى يخت قريب وأبلغا السلطات".

