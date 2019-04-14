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"تشريعية النواب" توافق على 25% كوتة للمرأة بالبرلمان

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وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من عدد المقاعد بمجلس النواب للمرأة.

ووافقت اللجنة، فى اجتماعها برئاسة الدكتور على عبدالعال، على النسبة بإجمالي 41 صوت، حيث الاجتماع رفض مقترح النائب صلاح عبد البديع، بقصر كوته المرأة علي فصلين تشريعيين.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتمعت اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد، لاسيما بعد إتاحة الفرصة بالاستماع لكافة الآراء المجتمعية حولها فى 6 جلسات للحوار المجتمعى، بالإضافة إلى كافة آراء اللجنة ونواب المجلس أثناء جلستى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التى قدمت شفاهيًا أو ما تم تقديمه كتابيًا خلال الفترة الماضية.

وحسب المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.


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