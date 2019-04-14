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ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين

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احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.073 تريليون دولار

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، في مارس، مسجلة صعودًا لخمسة أشهر متتالية، مع تنامي التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما طغى على تأثير المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني، ، أن احتياطيات الصين زادت بنحو تسعة مليارات دولار في مارس إلى 3.099 تريليون دولار.
وهبطت العملة الصينية "اليوان" 5.3% مقابل الدولار، العام الماضي، في ظل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني، لكن اليوان تعافى بما يزيد على 2% منذ بداية 2019، بفضل آمال بأن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.
وفي مارس، تراجع اليوان 0.3% مقابل الدولار نظرًا لقوة العملة الأمريكية التي ارتفعت 1% مقابل سلة من عملات رئيسية.
وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب قليلًا إلى 78.525 مليار دولار، من 79.498 مليار دولار في نهاية فبراير.

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