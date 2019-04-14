» الكويت.. الإعدام لإيرانيين قتلا أحد أفراد الأسرة الحاكمة

14 أبريل 2019 - 05:30 م

قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بإعدام إيرانيين اثنين، بعد إدانتهما بقتل شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد وخادمة إندونيسية وكويتي، بدافع السرقة.

وقالت مصادر قضائية، بحسب وكالة "الأناضول"، إن الحكم بات ونهائي، لكنه يحتاج لمصادقة أمير الكويت لتنفيذه.

وتعود القضية إلى نوفمبر 2016، حيث عُثر على شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة وكويتي سبعيني وإندونيسية مقتولين في منطقة سلوى بمحافظة حولي (جنوبي العاصمة).

وأضافت المصادر أن المحكمة قضت بتغريم مواطنين كويتيين اثنين مبلغ 200 دينار (640 دولاراً أمريكياً)؛ لاتهامهما بتزويد المتهم الأول بسلاح غير مرخص ارتكب به جريمته، وحيازة ذخائر عيار 9 ملم بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وفي مايو 2017 قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام الإيرانيين شنقاً، كما قضت المحكمة بتغريم مواطنَين بتهمة بيع سلاح ناري للمتهمَين لم يكن مرخصاً. ثم أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، الحكم، عقب ذلك. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في نوفمبر 2016 أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إيرانيَّين؛ يدعى الأول "محمد عبد الرضا نواصري"، مواليد 1976 ويعمل طباخاً لدى صاحب المنزل الذي وقعت فيه الجريمة والمتهم الثاني يدعى "علي محمد البوغبيش"، مواليد 1985.

وأضافت أن التحريات كشفت أن الأول كبل الضحايا من الأيدي والأرجل تمهيداً لإتمام الجريمة، والثاني هو من قتلهم بواسطة مسدس، بعد أن وضع الاثنان معاً سيناريو الجريمة.

وأوضحت الإدارة في ملابسات الجريمة أنه في يوم الواقعة كان المتهم الأول موجوداً في الشقة واتصل بصديقه المتهم الثاني لتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها مسبقاً، وذلك بعد أن حددا التوقيت المناسب لتنفيذ الجريمة، وسرقة مبلغٍ قدره 276 ألف دينار كويتي.