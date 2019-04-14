  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:37 م
بحث متقدم
محمد صلاح لاعب ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول (صلاح) وتشيلسى

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

تغييرات مفاجئة.. ننشر نص التعديلات الدستورية في شكلها النهائي

بالفيديو.. فتاة سعودية تضرب متحرشاً

بعد 6 أشهر.. السعودية تكشف مصير الفتاة الهاربة

الكويت

ماذا يفعل رئيس «الفيفا» فجرًا في الكويت؟.. للأمر علاقة بقطر وإسرائيل

الرئيس السيسي

«السيسي» لن يترشح للرئاسة في 2022

سجون إسرائيل

إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ 1967

البشير

شاهد.. اقتحام منزل «البشير» واعتلاء سريره الخاص

عمالة مصرية

قرار مفاجئ من الكويت بمنع استقدام عمالة مصرية

داعش

مقتل أحد قادة "داعش" بالفلبين

محمد مرسى

النيابة تكشف حيلة "مرسى" للهروب من قرار العفو

إيران والعراق يتفقان على تطوير حقلين نفطيين على الحدود المشتركة

عرب وعالم

ايران
ايران

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

امتيازات اقتصادية إيرانية للتقارب مع العراق

#

لبنان: ما يحصل على الحدود اعتداء إسرائيلي على بلادنا

#

زلزال بقوة 4.7 رختر يضرب خورموج الإيرانية

#

باكستان تستدعي السفير الإيراني بعد مقتل 6 من جنودها

نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط الايراني بيجن زنغنة قوله، إن العراق وإيران توصلا إلى تفاهم بشأن تطوير حقلين نفطيين على الحدود المشتركة بينهما، وذلك بعد يوم من دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تعزيز التجارة بين البلدين.
وذكر زنغنة، أن التفاهم يتعلق بتطوير حقلي نفط شهر وخرمشهر، دون أن يذكر أي تفاصيل عن الخطة.
وكان التليفزيون الرسمي  الايراني قد قال إن روحاني دعا إلى التوسع في معاملات الغاز والكهرباء والنفط بين إيران والعراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار، رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل "الوالي" العسكري لداعش شرقي العراق
» قرار عسكرى بشأن مجندات الجيش الإسرائيلى
» المعارضة السودانية تطالب بـ10 خطوات عاجلة
» السعودية تخصص 121 مليارا للسياحة الداخلية
» خامنئي يحث العراق على سرعة إخراج القوات الأمريكية
» الكويت.. الإعدام لإيرانيين قتلا أحد أفراد الأسرة الحاكمة
» 1945شركة أردنية تستثمر 600 مليون دولار بمصر
» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على إيران
» النيابة بـ"التخابر": مرسي رئيس جمهورية عميل لـ"الحرس الثوري"
» فى بيان عاجل.. البحرين تعلن موقفها من السودان
» مباحثات سعودية - نيجيرية حول استقرار سوق النفط

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:57 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول