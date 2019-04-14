إيران والعراق يتفقان على تطوير حقلين نفطيين على الحدود المشتركة

14 أبريل 2019 - 05:22 م

نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط الايراني بيجن زنغنة قوله، إن العراق وإيران توصلا إلى تفاهم بشأن تطوير حقلين نفطيين على الحدود المشتركة بينهما، وذلك بعد يوم من دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وذكر زنغنة، أن التفاهم يتعلق بتطوير حقلي نفط شهر وخرمشهر، دون أن يذكر أي تفاصيل عن الخطة.

وكان التليفزيون الرسمي الايراني قد قال إن روحاني دعا إلى التوسع في معاملات الغاز والكهرباء والنفط بين إيران والعراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار، رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.





