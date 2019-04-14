شاهد ما فعله «شيخ» لإثبات براءة فتاة من الزنا

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سوريا

شيخ

زنا

ممارسة الجنس

نشر نشطاء وصفحات سورية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو لفتاة سورية قالوا أنها تنتمي للطائفة العلوية التي ينتمي إليها رئيس النظام السوري بشار الأسد، أثناء تواجدها لدى شيخ لإثبات برائتها أمام الجميع بانها لم تمارس الجنس مع أحد غير زوجها.

وأشار النشطاء أن زوج الفتاة اتهمها بالزنا، وتوجهوا لهذا الشيخ الذي يظهر في الفيديو قيامه بجعل الفتاة تضع يدها على ما يبدو أنه مصحف القرآن الكريم- علمًا بأنها لم ترتدي الحجاب أو تغطي رأسها وترتدي ملابس محتشمة- ويقوم الشيخ بتلقينها كلام تردده ورائه ويدها على المصحف بانها لم تمارس الجنس مع أى رجل سوى زوجها وإن كانت كاذبة تستحق العقاب من الله.

وقال حساب "سوريا" على "تويتر: فتاة سورية من ريف اللاذقية ، تثبت براءتها عند ابو طاقة بعد إتهامها بالزنا من قبل زوجها.

ونال الفيديو غضب واستنكار النشطاء، خاصة أن الفتاة مجبرة على الخروج من إحدى الفتحات الضيفة بالجدار، وإن لم تستطع الخروج فإنها تكون كاذبة، متسائلين: ماذا لو كانت الفتاة بدينة ولا تستطيع الخروج من هذه الفتحة الضيقة؟.


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