إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ 1967

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وكالات

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أعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، الأحد، أن إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ عام 1967، وأن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ حاليا 5700.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير (غير حكومي)، قدوره فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة الأسرى (غير حكومية)، أمين شومان، في قاعة المؤتمرات الحكومية بمدينة رام الله، لإطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني لعام 2019.
وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، إن إسرائيل نفذت مليون حالة اعتقال بين الفلسطينيين، منذ عام 1967، في حين بلغ عدد المعتقلين، خلال الربع الأول من العام الجاري، 1600.
وأضافت أنه حتى نهاية مارس الماضي وصل عدد المعتقلين إلى 5700 معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المشاركون في المؤتمر الصحفي الشعب الفلسطيني، في مختلف أماكن تواجده، إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المقرّرة ليوم الأسير الفلسطيني، 17 أبريل سنويا.


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