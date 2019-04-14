المخابرات الألمانية تحذر: الخطر يقترب

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قال رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (جهاز المخابرات الداخلية)، توماس هالدنفانغ، إنهم رصدوا قيام مجموعات اليمين المتطرف المختلفة بتأسيس شبكة تواصل مكثف فيما بينها.
أفاد هالدنفانغ، في حوار مع صحيفة "ويلت أم سونطاغ" المحلية، بأنه يجب الانتباه بشدة إلى التطورات التي حصلت على مستوى بنية اليمين المتطرف خلال الأعوام الاخيرة.
وحذر من الخطر الذي يشكله اليمين المتطرف على قيم التعايش المشترك، وأوضح أن اليمين المتطرف استطاع تسريب أفكاره إلى طبقات الشعب المختلفة المتذمرة من السياسات الحكومية القائمة، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، ذكر هالدنفانغ، أن تنظيم "داعش" الإرهابي ما زال متواجدا في سوريا والعراق رغم تقلص خطورته بشكل كبير، ولفت إلى أن أن الانترنت ساهم في رفع إمكانيات التواصل بين الإرهابيين، والمتطرفيين فيما بينهم.


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