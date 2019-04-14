خالد قاسم رئيسًا لمجلس إدارة "شل- مصر"

14 أبريل 2019 - 05:07 م



أعلنت شركة شل العالمية، تعيين خالد قاسم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل مصر، خلفا لجاسر حنطر ليبدأ الأول مزاولة مهامه بداية من مايو 2019.

ويتمتع قاسم بخبرة علمية ومهنية ممتدة بقطاع الطاقة، حيث عمل بالقطاع لأكثر من27 سنة خاصة فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية وإدارة الشركات المشتركة والعمليات وإدارة المشاريع الهندسية.

وقد بدأ المهندس قاسم - وهو تونسي الجنسية- رحلته المهنية مع شركة "بي جي" منذ عام 1998 حيث شغل العديد من المناصب القيادية في كل من تونس ومصر والمملكة المتحدة.

وقبل تقلده منصبه الحالي، تم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل تونس للتنقيب واستكشاف البترول والغاز المحدودة في شهر مايو 2016.





