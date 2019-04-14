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"القابضة للنقل" تستهدف 30 مليون جنيه أرباحًا العام القادم

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الشركة القابضة للنقل
الشركة القابضة للنقل

عصام الشربيني

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قالت الشركة القابضة للنقل البري والبحري في بيان، إن الشركات الثلاث "الصعيد للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة وشرق الدلتا للنقل والسياحة"، تستهدف 1.3 مليار جنيه إيرادات إجمالية للعام المالي المقبل، 2019-2020، مقابل 854 مليونا محققة بالعام 2017-2018.
وتوقع رئيس الشركة القابضة اللواء صلاح الدين حلمي، تحسن أداء شركات نقل الركاب الثلاث خلال العام المالى 2019 / 2020. ووجه رئيس القابضة للنقل البحري والبري، الشركات الثلاث بتفعيل أوجه التكامل بينها وبين الشركات التابعة والشقيقة فى مجالات الخدمات والنقل.
وأضاف أن تدعيم أسطول النقل للشركات الثلاث بأتوبيسات من أحدث الموديلات، مكنها من نقل 26.5 مليون مواطن.
وكشف رئيس القابضة للنقل، أن الشركات الثلاث تستهدف 30 مليون جنيه صافي ربحا بالعام المالي 2019-2020، بعد تحمل كافة المصروفات التشغيلية وتنفيذ الخطط الاستثمارية


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