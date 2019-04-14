» 1945شركة أردنية تستثمر 600 مليون دولار بمصر

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دعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر والتي تبلغ حاليا نحو 600 مليون دولار.
وأضافت، في بيان للوزارة، ، أن تلك الاستثمارات متمثلة في الشركات ذات المساهمة الأردنية في مصر وعددها 1945 شركة.

وأشارت، إلى أن الاستثمارات المصرية في الأردن بلغت حوالى مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن و البالغ عددها 499 شركة.

جاء ذلك خلال لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية الأردنية برئاسة سحر نصر، وطارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وبحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وبحثت اللجنة، الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروعات الاتفاقيات التي من المنتظر أن يتم التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي تشمل مجالات الزراعة والنقل الجوي والنقل البحري والرياضة والقوى العاملة.


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