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"التمويل الدولية" تطلق برنامجاً لدعم التكنولوجيًا المالية بمصر

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أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، برنامجًا لدعم تطوير التكنولوجيا المالية (Fintech) في مصر؛ من أجل مساعدة الشركات الناشئة على تقديم خدمات مالية متطورة.

وحسب بيان صحفي للمؤسسة، سيساعد هذا البرنامج- الذي يتم تنفيذه خلال عامين- مسرعات الأعمال الخاصة التي تركز على الخدمات المالية على تحسين عروضها المقدمة إلى الشركات الناشئة في مجالات مثل تطوير الأعمال والتدريب التقني والاستشارات الفنية، الأمر الذي سيساعد بدوره الشركات الناشئة في جذب التمويل والاستثمارات.

وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة برايدكابيتال، وهو أول صندوق دولي لرؤوس الأموال المجازفة في مصر يركز على التكنولوجيا المالية، وحاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC Venture Lab)، وهي أول حاضنة قائمة على أسس أكاديمية في مصر، لما يتمتع به كل المُسرعين من خبرات واسعة في مجال التكنولوجيا المالية.


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