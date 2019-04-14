"المالية": بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر

14 أبريل 2019 - 04:51 م

أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم تحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية بالجمهورية.

وقرر وزير المالية، تشكيل فريق عمل من المحاسبين الماليين بالوزارة وخبراء متخصصين من الإدارة المركزية للحاسب الآلي للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لميكنة دورة العمل الداخلي بجميع إدارات المحافظة، ثم المحافظات الأخرى تباعا حتى تتواكب مع التطبيق الأمثل لنظم ميكنة المالية العامة، وفقا لبيان صحفي.

وقالت الوزارة، إنها تخطط لبدء تنفيذ مشروع الرقمنة أيضا في محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبجامعة قناة السويس، تمهيدا لتعميمه على جميع المحافظات والجامعات الحكومية.

وأضافت الوزارة، أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضا إحكام الرقابة على جميع برامج الإنفاق العام إلى جانب دعم جهود الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة.





