» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على إيران

14 أبريل 2019 - 04:48 م





مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على أكثر من ثمانين كيانًا وشخصية إيرانية لمدة عام آخر احتجاجًا على "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

وقال الاتحاد الأوروبي "الإجراءات التقييدية تقضي بمنع السفر وتجميد موجودات 82 شخصية وكيانًا، ومنع دول الاتحاد الأوروبي من تصدير معدات يمكن أن تستخدم في قمع داخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات".

وكانت هذه العقوبات قد فرضت في 2011، وتم تمديدها سنويًّا، وهي تطال عسكريين رفيعي المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومديري سجون.

وفُرضت هذه العقوبات بعد قمع تظاهرات نظمتها المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009، وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى وتوقيف الآلاف





