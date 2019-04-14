مصر تستعين بشركات سعودية لتطوير حلول ذكية للاقتصاد

14 أبريل 2019 - 04:42 م



أعلنت شركة "ثقة" السعودية العاملة في مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، وشركة "IPG" المصرية لخدمات الاتصالات، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في "تطوير حلول أعمال ذكية للقطاع الحكومي والخاص في مجالات عدة تخدم الاقتصاد الرقمي المصري".

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، ، توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين على هامش فعاليات المنتدى السعودي المصري للاقتصاد الرقمي في نسخته الأولى بمشاركة 160 شركة مصرية و40 شركة ومؤسسة سعودية.

ووقعت شركة "بعد" وشركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي" مذكرة في مجال اعتماد التوقيعات الإلكترونية الصادرة من البلدين".

وتتخصص شركة "بعد" في الاتصالات السلكية واللاسلكية السعودية المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات تراسل البيانات وأنظمة مراكز المعلومات والاتصالات والبيانات وأمنها،





