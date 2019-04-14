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النيابة بـ"التخابر": مرسي رئيس جمهورية عميل لـ"الحرس الثوري"

قضايا وحوادث

محاكمة مرسى
محاكمة مرسى

شيماء السيد

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محاكمة مرسي

التخابر مع مرسى

واصلت النيابة العامة، مرافعتها في قضية "التخابر مع حماس"، مشيرة  إلى توصل المخابرات الى استمرار تنسيق الإخوان مع حماس و حزب الله و الحرس الثوري الإيراني، خلال فترة حكم مرسي.

 وأضافت النيابة، أن المتهمين عصام الحداد ومحيي حامد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، قاموا بتسريب معلومات تضر بمصالح البلاد و الأمن القومي للمنظمات الأجنبية، ومعلومات تؤثر بالسلب على الأمن و العلاقات السياسية مع دول أجنبية، وقاموا بإفشاء الأسرار لدولة إيران و عناصر التنظيم الدولي و حزب الله. 

وذكرت النيابة، أن ذلك تم خلال عمل هؤلاء المتهمين إبان فترة حكم المعزول بمؤسسة الجمهورية، وانهم وفق وظائفهم و اختصاصاتهم كان منوط به الإطلاع على التقارير الواردة الى الرئاسة، ومنهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، لتعقب النيابة :"ذلك يؤكد بأن تسريب التقارير وقع عمدًا وليس خطئًا"، مشيرة الى أقوال رفاعة الطهطاوي في هذا الشأن بصته رئيس ديوان رئيس الجمهورية "خلال حكم مُرسي"، وذكر بأنه لا يُمكن إرسال التقارير عن طريق البريد الإلكتروني لخارج الرئاسة، مشيرًا إلى حرص أحمد عبد العاطي في هذا الشأن وتحدثت النيابة معقبة :"يا ليته حرصًا على مصر".

 وأشارت النيابة، إلى أن بعض تلك التقارير كانت تشمل معلومات عن تلقي بعض العناصر توجيهات إيرانية بنشر المذهب الشيعي، في حزب تحت الإنشاء يسمى "التحرير الشعبي"، منخرط فيها شخصيات مثل أحمد راسم النفيس و محمود سليمان، ومنهم من هو عضو سابق في الإخوان، وسفرهم لطهران وتلقيهم تعليمات، معقبًا :"لا يخفي تلون الإخوان"، فضلًا عن نشاط مماثل لشحفي يدعى "خالد".

وعقبت النيابة مستنكرة : "رئيس جمهورية عميل لـ"الحرس الثوري" يسلم إيران تقارير عنها، ويفسد الدليل، لتختتم فكرتها :"ستروا جرائمهم باسم الإسلام، ووضعوا المصاحف على رؤوس السهام، فانفضح أهل الخيانة و العار". تعقد الجلسة برئاسة? المستشار? محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. 


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