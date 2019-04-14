شاهد.. اقتحام منزل «البشير» واعتلاء سريره الخاص

14 أبريل 2019 - 04:23 م

تداولت تقارير إخبارية عديدة عدد من مقاطع الفيديو، التي تظهر اقتحام عدد من المتظاهرين، ما يزعم أنه منزل الرئيس السوداني المقتلع، عمر البشير.

ونشرت صحيفة "الراكوبة" وقناة "الغد" الأردنية عدد من مقاطع الفيديو، التي تشير إلى ما وصف بأنه منزل عمر البشير وقصر الضيافة، بعدما فتحته قوات الجيش للمتظاهرين.

وردد المتظاهرون في تلك المقاطع هتافات حماسية مثل "حقنا… حقنا… حقنا"، فيما كان يردد آخرون هتافات "جيش واحد، شعب واحد".

وشهد السودان خلال اليومين الماضيين تطورات كبيرة، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.