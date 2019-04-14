"أوراسكوم" تعلن استراتيجيتها للاستثمار في القطاع الغذائي

14 أبريل 2019 - 04:05 م



أصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بيانا صحفيا للرد على التساؤلات والتعليقات التي ترددت أخيرا، وتضمن البيان الموافقة على الاستحواذ على شركة النيل للسكر المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، بجانب استعراض استراتيجية الشركة الاستثمارية المستقبلية.

وأشارت أوراسكوم إلى أنها تدرس الاستثمار في عدة مشروعات بقطاع التصنيع الزراعي والغذائي، ومنها مصنع لإنتاج مشتقات التمور، وتشمل السكر السائل، ومصنع لإنتاج مشتقات الطماطم وتشمل الزيوت الطبية، ومصنع لاستخراج مشتقات النباتات العطرية، ومصنع لإنتاج العصائر ومنتجات الألبان، ومصنع لإنتاج منتجات غذائية خفيفة، وسوف تعلن الشركة تفاصيل تلك المشروعات فور الانتهاء من دراستها.





