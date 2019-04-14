» فى بيان عاجل.. البحرين تعلن موقفها من السودان

14 أبريل 2019 - 04:05 م

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد 14 أبريل، بيانا عاجلا، بشأن الأحداث المختلفة التي شهدتها السودان خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد ملك البحرين، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية عبر موقعها الرسمي، على تضامن بلاده مع الشعب السوداني، ووقوفه إلى جانب قرارات المجلس العسكري الانتقالي، من أجل تعزيز الأمن والسلام للشعب السوداني.

وأوضح البيان، أنه "بشأن التطورات في جمهورية السودان الشقيقة، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، تضامن البحرين ووقوفها إلى جانب السودان الشقيق معربا عن تقديره للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني الشقيق".

وثمن ملك البحرين في بيانه، "المواقف الأخوية الثابتة لجمهورية السودان وحرصها الدائم على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى مشاركة القوات المسلحة السودانية الشقيقة في التحالف العربي لدعم الشرعية وتحقيق الأمن في اليمن الشقيق، متمنيا لجمهورية السودان دوام الرفعة والرقي في ظل التسامح والتآخي بين مكونات شعبها العزيز".

وكانت السعودية والإمارات قد أصدرتا بيانات، مساء أمس رحبتا فيهما بتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدة أنها خطوة تجسد تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشهد السودان خلال اليومين الماضيين تطورات كبيرة، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.