هذا ما قاله «السيسي» لـ«حفتر» اليوم

14 أبريل 2019 - 04:03 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المشير "خليفة حفتر"، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بقصر الاتحادية، حيث تم بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وحرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في كافة الأراضي الليبية، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم.







