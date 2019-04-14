"كريدي أجريكول": مستعدون لزيادة رأسمالنا إلى 5 مليارات جنيه

14 أبريل 2019 - 04:01 م

أبدى بنك كريدي أجريكول مصر، استعداده لزيادة رأسماله لنحو 5 مليارات جنيه إذا اشترط البنك المركزي هذا الأمر في القانون الجديد.

وقال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، إن البنك مستعد لرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه إذا اشترط قانون البنوك الجديد المزمع إصداره العام الحالى ذلك، وفقًا لجريدة "البورصة".

ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك حاليًا نحو 1.2 مليار جنيه، بينما تبلغ حقوق الملكية 6.2 مليار جنيه منها 2.2 مليار جنيه أرباح العام الماضى.

وأضاف فيناس خلال مؤتمر صحفي له، أن الوحدة فى مصر شاركت المجموعة المالكة فى قرضين العام الماضى أحدهما لصالح شركة ميدور وكانت قيمته 350 مليون دولار والآخر للهيئة العامة للبترول وكانت قيمته نحو 80 مليون دولار بالإضافة إلى المشاركة فى قرض كبير لقطاع الأغذية العام الحالى.

وأشار إلى أن البنك حصل على قرض مساند من المجموعة الأم منذ عامين بقيمة 30 مليون دولار.





