» النيابة تفضح خيرت الشاطر بمكالمة مسجلة

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التخابر

محاكمة مرسي

التخابر مع حماس

اقتحام الحدود

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، سماع مرافعة النيابة العامة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

وكشف ممثل النيابة العامة، عن رسائل متبادلة بين المتهم احمد الحكيم وآخرين تفضح التنسيق التام بين الإخوان وحماس وقناة الجزيرة، جاء بها نصا "يعني يوم الأستاذ خالد مشعل ماكان موجود فى شقة أحمد منصور بتاع الجزيرة"، وغيرها "عايز اعرف الأستاذ إسماعيل هنية هيكون موجود بكرة فين فى مصر"، ما يعنى أن هناك تفاهمات بين جماعة الاخوان والتنظيمات لانتهاك حدود مصر والارهاب.

واستكمل ممثل النيابة تدخل كل عميل فى سياسات الوطن وبالدليل لقاء المتهم خيرت الشاطر ونجله الحسن مع القيادي خالد مشعل حيث بدأ الأخير حديثه فى الجلسة التى استمرت لساعتين، انه توجه لمقر جماعة الإخوان وتقابل مع المتهم محمد بديع إلا انه لم يتمكن من الوقوف على بعض الأمور، طالبا من المتهم خيرت الشاطر اطلاعه على تقييم الجماعة للموقف ومعلومات عن منافسيهم فى الانتخابات الرئاسية، واطلعه الشاطر على مجريات الأمور بأدق تفاصيله.

وتابع ممثل النيابة، نطق لسان المتهم الثانى خيرت الشاطر نصا بالصدق "ده مشروعنا وشغالين عليه من 70 سنة، وهيبقي الحكم لينا، هذا ما تسعى إليه الجماعة طوال فتراتها".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام ومحمد جمال أعضاء النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي.


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