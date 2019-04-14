رويترز تلقى الضوء على لقاء السيسي وحفتر في القاهرة

14 أبريل 2019 - 02:39 م



قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى القائد الليبي خليفة حفتر في القاهرة، اليوم الأحد لمناقشة التطورات في ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" الصادرة بالإنجليزية . وأكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بقصر الاتحادية، لبحث مستجدات وتطور الأوضاع في ليبيا. كما استقبل الرئيس صباح اليوم، وزير الدفاع البرتغالي؛ لبحث أوجه التعاون في المجال العسكري.



وبدوره، قال وزير الدفاع البرتغالي، إن مصر نجحت أن تكون واحة الأمن والاستقرار في محيط إقليمي شديد الاضطراب. ويأتي اللقاء وسط تصاعد القتال حول طرابلس إثر الهجوم الشامل الذي شنه الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في 4 أبريل للسيطرة على العاصمة طرابلس. وتقود حكومة الوفاق برئاسة، فائز السراج، العاصمة طرابلس، وهي حكومة تحظى باعتراف دولي.



واجتمع السيسي مع حفتر في القاهرة خلال شهر مايو 2017. وإثر هجوم حفتر على طرابلس، طالبت مصر جميع الأطراف في ليبيا بضبط النفس ووقف التصعيد. وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية عن قلقها من الاشتباكات التي اندلعت في عدد من المناطق الليبية، مناشداً جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد.



وأكد البيان موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة، والتمسُّك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا، وضمان سلامة ووحدة أراضيها، وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء. ودعت الخارجية المصرية إلى ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، واجتثاثه من كافة الأراضي الليبية.