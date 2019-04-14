السعودية تكشف موقفها من عزل "البشير" والمجلس الانتقالي بالسودان

14 أبريل 2019 - 02:37 م

كشفت المملكة العربية السعودية، فجر الأحد، عن دعمها للمجلس العسكري الانتقالي والإجراءات التي اتخذها والتي تصب في مصلحة السودانيين بالإضافة إلى دعمها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.





جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ونص: "تابعت المملكة العربية السعودية تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأن المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق".









وأضاف البيان: "تعلن المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار".







