  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:58 م
بحث متقدم
عمالة مصرية

قرار مفاجئ من الكويت بمنع استقدام عمالة مصرية

محمد صلاح لاعب ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول (صلاح) وتشيلسى

السيسي وحفتر

هذا ما قاله «السيسي» لـ«حفتر» اليوم

محمد مرسى

النيابة تكشف حيلة "مرسى" للهروب من قرار العفو

البشير

شاهد.. اقتحام منزل «البشير» واعتلاء سريره الخاص

خيرت الشاطر

النيابة تفضح خيرت الشاطر بمكالمة مسجلة

الترفيه

خلال عام.. 80 دارًا سينمائية فى السعودية

العراق يحجب "فيس بوك وتويتر ويوتيوب"

عطل عالمي يضرب "فيس بوك" و"واتساب" بشكل مفاجئ

السيسي

"السيسي" يبحث مع "حفتر" المستجدات فى ليبيا

دار القضاء العالي

بلاغ يتهم "زوبع" بالتحريض على الدولة

عقيل: النموذج الكويتي لذوي الإعاقة مُشرف، ونأمل بذل المزيد من الجهود

آخر الأخبار

ماعت
ماعت

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ارتفاع ضحايا إعصار إيداي في موزمبيق إلى 417 قتيلاً

#

شيخ الأزهر ووزيرة التضامن يبحثان سبل دعم المحتاجين والفقراء

#

رانيا يوسف تظهر في فيديو جديد بعد أزمة المقطع المسيء

#

إعلام مجلس الوزراء يبرز حصاد‎ ‎قطاع الآثار في 2018‏

الكويت

ذوي الإعاقة

ماعت

انضمت الكويت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 22/8/2013، وقامت الحكومة الكويتية بتسليم تقريرها الأول عن ذوي الإعاقة في الكويت بتاريخ 24/9/2015. ولا شك أن حقوق ذوي الإعاقة من أكثر حقوق الإنسان جوهرية، حيث أنها من الفئات الأولى بالرعاية في كل الشعوب، ونصت على حمايتها جميع الشرائع الدينية، والمواثيق والأعراف الدولية.

ولذلك، وانطلاقاً من مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في الوطن العربي، أعدت المؤسسة هذا التقرير بالتزامن مع مراجعة الحكومة الكويتية للوفاء بالتزاماتها تحت اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة.

وبمراجعة ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتي، فلا شك أن الكويت من أكثر الدول اهتمامًا بهذا الملف في العالم. وبرغم التقدم المُحرز، إلا أنه ما زال هناك بعض علامات الاستفهام على الثغرات القانونية الموجودة حتى الآن، بالإضافة إلى وجود انتهاكات فعلية لأشخاص من ذوي الإعاقة. وتقدمت مؤسسة ماعت في نهاية التقرير ببعض التوصيات للحكومة الكويتية تتمثل في الآتي:

إصلاح البنية التشريعية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

بذل المزيد من الجهود في ترميم التدابير العملية المتخذة من أجل تعزيز حقوق ذوي الإعاقة.

ضرورة الالتزام بتصنيف فئات ذوي الإعاقة التي حددها القانون والذي قسمها إلى أربع فئات (حركية، سمعية، بصرية، عقلية) لمنع إضافة من لا ينطبق عليهم التصنيف مما يثقل على هيئة ذوي الإعاقة وبالتالي يدفع إلى التقصير في القيام بحقوقهم.

إزالة أي عقبات تتعلق باستكمال ذوي الإعاقة لإجراءاتهم بأنفسهم، كإيجاد بدليل عن نظام الوصي المعمول به في البنوك في التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على إيران
» النيابة بـ"التخابر": مرسي رئيس جمهورية عميل لـ"الحرس الثوري"
» النيابة تكشف حيلة "مرسى" للهروب من قرار العفو
» فى بيان عاجل.. البحرين تعلن موقفها من السودان
» النيابة تفضح خيرت الشاطر بمكالمة مسجلة
» السعودية تخصص 121 مليارا للسياحة الداخلية
» الأهلى يستعد لـ «بيراميدز» بالدورى غدًا
» بدء محاكمة مرسي وآخرين بالتخابر مع حماس
» «الطلائع» يستأنف تدريباته استعدادًا للجونة
» زوجتى رأت ابني الرضيع يتحدث بلباقة
» ارتفاع حصيلة ضحايا سيول إيران إلى 76 شخصا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول