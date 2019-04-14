برلماني: الاستفتاء هو تصويت على استمرار الاستقرار الذي تعيشه مصر

14 أبريل 2019 - 02:24 م

قال النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة هو تصويت على استمرار الاستقرار التي تعيشه مصر منذ 2013، مؤكدًا أن الحرص على الحشد والمشاركة في هذا الاستحقاق سيكون رسالة باصطفاف المصريين خلف قيادتهم السياسية .

وأوضح رياض في تصريحات صحفية له، أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية واستكمال المشروعات والانطلاقة الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الحد الأدنى للاجور لـ 2000 جينه وزيادة المعاشات والاستثمار في مصر، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك واستقرار سعر الدولار.

وشدد "عضو مجلس النواب" على ضرورة الحرص على المشاركة والحشد فى الإستفتاء، وعدم الاستماع لدعوات المغرضين من الجماعات الإرهابية الذين يحرضون الناس على عدم المشاركة، مشيرًا إلى أن مصلحة مصر وسمعتها أمام العالم تقتضى الإهتمام والمشاركة، والظهور بشكل مشرف أمام اللجان، والخروج بأعداد غفيرة.