تأجيل محاكمة المتهمين في "كتائب حلوان" لغد

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تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ"تنظيم كتائب حلوان"

#

غدا محاكمة 215 متهما بكتائب حلوان

كتائب حلوان

محاكم طره

تنظيم كتائبب حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم كتائب حلوان" لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.


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