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"علام" :

حقيقة تمويل "الإخوان" من الخارج

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اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

متابعات حنان حمدتو

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قيادي إخواني: الجماعة فى ساعتها الأخيرة

تعديلات دستورية

فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، أن جماعة الاخوان المسلمون لا تواجه أزمة فى التمويل بأى حملة تخوضها ضد مصر وتشويه صورتها بالخارج، مشيرا الى  أن عمر التلمسانى، المرشد الثالث للجماعة، نجح فى تشكيل إدارة خاصة للإخوان بالخارج تعمل على تدبير ما تحتاجه من أموال، والتى قادها يوسف ندا وغيره.

واضاف علام  فى تصريحات صحفية له، أن الحملات التى تستهدف تشويه التعديلات الدستورية على مواقع التواصل الاجتماعية والتى من ضمنها حملة "باطل" هى بالتأكيد مدعومة بتمويلات خارجية ولكن الجماعة تتعامل مع هذه التمويلات على أنها استكمال لخزانتهم فهم لديهم تمويل جيد يمكنهم من تحقيق مخططهم.

وأوضح أن الجماعة بعد ثورة 30 يونيو، فإن "قطر وتركيا" أصبحوا أكبر الداعمين لهم ماديا وأدبيا وعسكريا، مضيفا: "الدعم الذى يتلقوه لا يحتاجونه ولكن يحصلون عليه لأنهم يصرفوا ملايين على هذه الحملات المزعومة وتمكنهم من مواصلة مخططاتهم الفاسدة على المدى البعيدة".


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