الإسماعيلي يواجه المصرى في ديربي القنال

14 أبريل 2019 - 01:59 م

يدخل فريق المصرى البورسعيدي اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره الإسماعيلي، مع دقات الخامسة والنصف عصر اليوم على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لمواصلة قطار انتصاراته لاسيما بعد الإطاحة بالزمالك من صدارة الدوري بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر يبحث البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى عن طوق النجاة بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق أملا فى اللحاق بالمربع الذهبى.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 45 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 36 نقطة ومازال لديه ثلاثة مواجهات مؤجلة