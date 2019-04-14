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17 يونيو..

الحكم على وزير الزراعة الأسبق بـ"الكسب غير المشروع"

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قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق للحكم بجلسة 17 يونيو المقبل في اتهامه بالكسب غير المشروع

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.

اتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق أنه خلال الفترة من مايو2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية كما قبل ملابس له ولنجله وافطار له ولعشرين فردا من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وأي فون كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403542.


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