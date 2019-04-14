الدفاع بـ"كتائب حلوان": موكلي كان مسجونًا فكيف يطبع مذكرة تكفيرية؟

14 أبريل 2019 - 01:43 م

واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "كتائب حلوان"، مرافعتها بالمرافعة عن المتهم أحمد كمال، الذي التمس براءة المتهم تأسيسًا على عدم جدية التحريات، وانقطاع صلة المتهم بالجرائم الواردة بالأوراق، وانتفاء أركان الجرائم المُسندة إلى المتهم، واستحالة تصور حدوث الواقعة.

ووصف الدفاع موقف موكله بأنه "مختلف تمامًا"، ذاكرًا أنه مسند لموكله تهمة حيازة مطبوعات تحمل فكرًا تكفيريًا، مشيرا الى أنها ملزمة تم تحميلها من موقع منبر الجهاد و التوحيد، ذاكرًا ان موكله كان مسجون، ولا يوجد إمكانية للطبع داخل السجن، كما لا يمكن إدخالها له عبر الزيارات لكونها ملزمة وليست ورقة يمكن طيها في الملابس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس2013? وحتى 2 فبراير 2015 ? بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.