عطل عالمي يضرب "فيس بوك" و"واتساب" بشكل مفاجئ

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وكالات- الدويني فولي

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تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيس بوك"، بما فيها موقع الشركة نفسه، لعطل فني مفاجئ أوقفها عن العمل، الأحد.

وتوقفت مواقع "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتساب" عن العمل في مناطق مختلفة من العالم، وانهالت الشكاوى حول الموضوع على موقع "تويتر"، الذي لم يتوقف عن العمل.

وتعرضت أوروبا للضرر الأكبر من العطل، حيث أشارت خريطة لأماكن تعطل المواقع جغرافيا، إلى توقفها عن العمل في بريطانيا ومناطق من فرنسا، وبعض أرجاء إيطاليا واليونان ودول أخرى في أوروبا، بالإضافة لجنوب آسيا ومناطق في الشرق الأوسط.
كما أكد عدد من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا الدخول لتطبيق "فيس بوك ماسنجر" للدردشة من على حواسبهم الشخصية.

وجاء التوقف الجديد بعد سلسلة من الأعطال الفنية التي واجهتها مواقع "فيسبوك" مؤخرا، وتسببت بتوقفها لساعات.

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