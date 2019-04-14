"بيطرى القاهرة" تحذر من التسمم بالأسماك المملحة

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طب بيطري

رنجة

نشر قسم الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري في محافظة القاهرة، تقريرا عن أعراض الإصابة بالتسمم من الأسماك المملحة الفسيخ – الرنجة.

وقال فى بيان له إن في مقدمة هذه الأعراض عدم وضوح الرؤية، وضعف العضلات وصعوبة في البلع والكلام، بالإضافة للإصابة بإسهال أو إمساك أو ألم شديد في البطن، كما يشعر الشخص المصاب، بضيق شديد في التنفس يؤثر على الجهاز العصبي.

ووضعت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، روشتة علاجية، تضمنت نصائح عدة لتناول الأسماك المملحة بمناسبة اقتراب شم النسيم، منها تجميد الأسماك قبل تناولها لمدة 48 ساعة، لقتل ما يوجد بها من طفيليات وجراثيم.

وأوضحت المديرية، أنه يمكن تحمريها أو طهيها في الزيت، مع تسخينه جيدا قبل وضعها فيه وتركها لمدة دقيقتين حتى يتم طهو جميع جوانبها.


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