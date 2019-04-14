الحق فى الدواء يحذر من أدوية إحدى المواد الطبية

14 أبريل 2019 - 12:59 م

قال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصري للحق في الدواء، من إن هناك كارثة تصاحب تداول الأدوية من مادة البريجابالين، الذي يسبب الإدمان، لافتًا إلى أن ادوية المادة باعت في مصر بمبلغ مليار و200 مليون جنيه، بنسبة نمو 55% عن العام الماضي.

وأضاف محمود فؤاد تدوينة على فيس بوك، مرددًا: "الحقونا من فترة وصلني ورق وإحصائيات ودراسات ومبيعات، لماذا هناك زيادة للإدمان في أوساط الشباب المصري، خصوصًا وأن المتهم صنف يباع في الصيدليات بدون روشتة".

وقال أمريكا ثم أوروبا ثم آسيا ثم المنطقة العربية منعوا بيع الدواء بدون روشتة، إلا مصر تعالوا نقول هذا الرقم المزعج والمؤرق لنعرف حجم الكارثة.

وتابع: "عائلة البريجابالين باعت في مصر بـ مليار و200 مليون جنيه، وسجلت نمو عن العام السابق 55%، ودي فلوس المدمنين، كده الواحد يقدر يقول يانهار أسود بجد لازم حد يتدخل فورا فورًا فورًا".

يذكر أن بريجابالين (Pregabalin )، المعروف باسمه التجاري ليريكا (Lyrica )، دواء يعمل على علاج الآلام التي تسببها الأعصاب.

وتظهر الآلام خاصة مرضى السكر في أطراف الساقين، أو عند حدوث مرض الهِرْبِس النِّطاقي، حيث تتضرر الخلايا العصبية لدى المرضى، مما يؤدي إلى حدوث ومضات لا يمكن السيطرة عليها للإشارات الكهربية بين الخلايا العصبية، تسبب هذه الحالة الآلام.

ويعتقد المدمنون أن "بريجابالين" له تأثير مماثل للمخدرات، والاستمرار في تناوله يدمر الجهاز العصبي وتسمم الكبد.

وهناك أكثر من 20 منتجا دوائيا لمادة "بريجابالين" تستخدم لعلاج أمراض الأعصاب، وقد انتشرت الأدوية التي تحوي على هذه المادة بشكل كبير حاليًا في مصر.