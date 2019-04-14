بلاغ يتهم "زوبع" بالتحريض على الدولة

14 أبريل 2019 - 12:36 م

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4014 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب حمزة زوبع بالانتماء لجماعة إرهابية محظورة وهى جماعة الإخوان الإرهابية والتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها.

وذكر محمود فى بلاغه، أن زوبع أحد القيادات الفاعلة والبارزة فى جماعة الإخوان الإرهابية يعمل كمذيع بقناة مكملين الإخوانية والمدعومة ماليًا من المخابرات القطرية والتركية، يحرض ويسىء يوميًا لمصر ومؤسساتها وشعبها ويتعمد نشر أخبار كاذبة بهدف نشر الفوضى والاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد.

واتهم محمود فى بلاغه، زوبع بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وبث الرعب فى نفوس المواطنين ، مضيفا ان هذا العميل الهارب الذي يمول من قطر يظهر يوميا على قناة مكملين الإرهابية ويوجه السباب للشعب المصري وقياداته ومؤسساته مستندا للدعم الذي يتلقاه بصفة دورية ومنتظمة من الجهات المعادية لمصر .

وأشار محمود إلى أنه بات من الواضح أن العميل الهارب زوبع يتاجر بخيانته لوطنه مقابل تلقيه تمويلات مالية مشبوهة من المخابرات القطرية والتركية لتنفيذ تلك المؤامرة الحقيرة المعروف أطرافها، للتآمر ضد مصر وشعبها، متابعا أن زوبع أصبح يتشارك فى جميع الأعمال الإرهابية الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية وأصبح يدير لهم تلك الأعمال لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب حمزة زوبع، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإدراجه على قائمة النشرة الحمراء.