مسابقات لـ"الأوقاف" لتحفيز الأئمة بشهر رمضان

14 أبريل 2019 - 12:28 م

قالت وزارة الأوقاف، إنه سيتم إطلاق عدد من المسابقات الخاصة بالأئمة خلال شهر رمضان الكريم تحفيزًا لهم على مواصلة التميز في أداء مهمتهم الدعوية.

وعرضت فى بيان لها اليوم، هذه المسابقات، والتى ستستهلها بإقامة مسابقة علمية وثقافية كبرى للأئمة المعينين على درجة مالية دائمة بوزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك تمراجعة القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا مع فهم مقاصده العامة وخصصت الأوقاف عدة جوائز للفائزين، حيث خصصت خمسة وخمسين ألف جنيه للفائزين بشرط ألا يقل المتسابق عن متوسط 60% في الامتحانين المركزيين شفويًّا وتحريريًّا، وإيفاد 10 أئمة أو قراء في رمضان بشرط أن يكون القارئ من أصحاب الصوت الحسن والحصول على 70% كحد أدنى في متوسط الامتحانين المركزيين شفويًّا وتحريريًّا.

ثانيا: خصصت الوزارة مسابقة لأصحاب الأصوات الحسنة والمبدعين في فن الإنشاد والابتهالات الدينية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ونبهت على الراغبين في الاشتراك ملء النموذج المرفق مع تسجيل صوتي في حدود دقيقتين في موعد أقصاه 15 يومًا، وأشارت إلى أحقية المديريات في أن ترشح من تراه في خطاب موجه لرئيس قطاع المديريات في موعد أقصاه 15 يومًا.

ثالثا: فتحت وزارة الأوقاف مسابقة في الإعلان التكميلي الخامس لسد عجز الأئمة في المساجد والزوايا في محافظات الجمهورية، لذوي الاحتياجات الخاصة من خريجي الكليات أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية جامعة الأزهر.

وأعلنت الوزارة شروطها، فى توفير شهادة تأهيل مثبتة في المؤهل الدراسي، وأن يكون قادرا على صعود المنبر وإمامة الناس، ولم يسبق له التقدم للمسابقة رقم (1)، والحاصلون على تقدير جيد تراكمي من دفعتي 2017، 2018م بشرط ألا يقل تقديره في القرآن الكريم عن جيد في أي سنة من السنوات الأربع، وجميع الحاصلين على تقدير جيد جدًا فصاعدًا من دفعتي 2017، 2018م ولم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م أو الإعلانات المكملة لها من خريجي الكليات المنصوص عليها في البند أولا.

وتضمنت الشروط جميع خطباء المكافأة الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة خلال عام 2018م وحتى تاريخه من الذين لم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م أو الإعلانات المكملة لها من خريجي الكليات المنصوص عليها في البند أولا، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم عن أربعين عامًا، وألا يكون قد سبق وقفه عن الخطابة أو إلغاء تصريحه بمعرفة المديرية أو الوزارة، وسيتم استبعاد أي اسم لا تنطبق عليه هذه الشروط.