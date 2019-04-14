تأخر إقلاع رحلات من مطار القاهرة

14 أبريل 2019 - 12:07 م

شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأفاد بيان للمطار بأن الرحلات المتأخرة هى رحلتي الخطوط الجوية السعودية رقم 318 المتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلة رقم 382 المتجهة إلى جدة، ورحلة الخطوط الإثيوبية رقم 453 المتجهة إلى أديس أبابا.

وأضاف أن المطار شهد أيضًا تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الألمانية لوفتهانزا رقم 587 المتجهة إلى ميونخ، ورحلة الخطوط الجوية التونسية رقم 814 المتجهة إلى تونس، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.