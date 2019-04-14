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زوجتى رأت ابني الرضيع يتحدث بلباقة

تفسير الأحلام

رضيع
ارشيفية

عبدالحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجتى رأت ابننا الرضيع يتحدث بلباقة. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كون ابنك يتكلم معكم وهو رضيع سيكون إن شاء الله صالحاً له شأنا مميزاً سابقاً لأقرانه متفوقاً عليهم، و يكون إن شاء الله عمره طويل ورزقه كثير ، متحدثا عذب الكلام فاهما- وكلامه وهو صغير أيضاً قد يكون نجاة لكم من كرب ورفع ظلم عنكم لأنه كل من تكلموا  فى المهد انطقهم الله للتبرئة أو رفع الظلم أو الثبات على الحق كما حدث فى قصة مريم عليها السلام وكلام سيدنا عيسى عليه السلام، والطفل الذى كان سبباً فى تبرئة جريج، وامرأة من بنى إسرائيل كانت تدعو لابنها الرضيع أن يكون مثل رجل عندهم له هيبة ووقار فتكلم الرضيع وقال اللهم لاتجعلنى مثله فقالت أمه لما ذاك فقال الرضيع: إنه جبار من الجبابرة.. وقيل أنه فى قصة أصحاب الأخدود أن امرأة جيئ بها لتلقى في النار أو لتكفر ومعها صبي يرضع فتقاعست، فقال لها : يا أمه اصبري فإنك على الحق - وفى عدد من تكلموا فى المهد خلاف لسنا بصدده الآن. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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