سعد سمير يطير لإلمانيا لبدء رحلة العلاج

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وزارة الكهرباء

محمد شاكر

يستعد اللاعب سعد سمير مدافع الأهلي، للسفر لألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تجهيز أوراقه والحصول على التأشيرة، عقب تعرضه لجزع فى أربطة الركبة بالكامل، ويحتاج للتأهيل والعلاج منها لمدة لن تقل عن 3 أشهر بحسب الجهاز الطبي بالأهلى.

ووافق مسئولو الأهلى على سفر المدافع، إلى ألمانيا لضمان تأهيله بأحدث الطرق العالمية، خاصة وأن اللاعب يعد واحدًا من أهم أعمدة الفريق الأساسية والتى يعتمد عليها الجهاز الفني بشكل أساسى فى معظم مباريات الفريق.

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