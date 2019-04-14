  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
جروس

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة "أغادير"

تريزيجيه

"تريزيجيه" مرشح للحصول على هذه الجائزة

التقرير

دواعش مصر فى سوريا.. ملف الخيارات الحرجة أمام الحكومة

الإعلامي أحمد موسى

موسى: "حرام عليك يا لاسارتي"

"الجبلاية" تقاضي شوبير وصدى البلد

أول رد من "الجبلاية" على انتقاد ملعب السويس

المالية

المالية تزف بشرى للمواطنين عن القيمة المضافة

ليفربول

"صلاح" يسعى لفك عقدة "البلوز" الليلة

الحديد

الصناعة تصدر قرارًا جديدًا يثير السوق.. تعرف عليه

الرئيس السيسي

الرئيس يتفقد أحد أهم المشروعات القومية فجر اليوم

الإعلامي محمد الباز

الباز: أنتوا اللي استنجدتوا بالسيسي ليخلصكم من الإخوان

بعد قرار الصناعة

‏ ‎طلب إحاطة بالبرلمان لحل أزمة 22 مصنع حديد درفلة مهددة بالإغلاق

مال وأعمال

الحديد
الحديد

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هاني شاكر يحرج مطربة عربية شهيرة بعد توسطها لشيرين

#

بيان من رئيس الأركان الجزائرى بشأن الأزمة

#

طلب إحاطة لتعميم ماكينات atm للمكفوفين

#

طلب إحاطة لوزير التعليم العالى بشأن الطلاب المصريين بالسودان

‏ ‎طالب أصحاب 22 من مصانع درفلة الحديد بسرعة التدخل لوقف صدور قرار وزاري بفرض رسوم مؤقتة على خام البليت المستورد وأكدوا في استغاثة لهم أن هذا القرار سيؤدى إلى إغلاق 22 مصنعا  تكلفت استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه وجميعها بأموال مصرية ويعمل بها نحو 30 ألف من العمالة المباشرة و70 ألف عمالة غير مباشرة.

‏ وأضافوا أن هذا القرار بمثابة كارثة حقيقية ستحل على مصانع الدرفلة وهى المصانع التى تحقق التوازن فى أسعار الحديد داخل السوق المصرى بالإضافة إلى أنها نجحت خلال السنوات الماضية فى أحداث الاستقرار وتلبية احتياجات المستهلكين وبأسعار عادلة

‏ ‎وجاء في استغاثتهم أن ما يحدث حاليًا فى ملف خام البليت يعد سابقة هى الأولى فى تاريخ مصر وفى قطاع صناعة الحديد بصفة خاصة  حيث تسعى بعض المصانع المتكاملة الى فرض سيطرتها على الأسواق .وهذا قد يتسبب فى إغلاق مصانع الدرفلة

وتساءل أصحاب المصانع لصالح من فرض رسوم علي خامة تستخدم في الإنتاج؟ وما الضرر الواقع علي المصانع المتكاملة من البليت المستورد؟ وفي هذه الحالة من سيوفر متطلبات مصانع الدرفلة من خام البليت الذي يدخل بنسبة 90% من مكونات الإنتاج

‏ ‎ويأتى ذلك بعد أن تقدم عدد من المصانع المتكاملة بشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة بهدف فرض رسوم وقائية على واردات خام البليت من الخارج

‏ ‎وبرلمانيا تقدم النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم حماية على خام البليت موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الصناعة لحل هذه المشكلة

‏ ‎وجاء في طلب الإحاطة أنه بسبب التوجه نحو فرض رسوم حماية على خام البليت الذي قد ينتج عنه غلق ما يقرب من 22 مصنعًا، نتيجة إحتمالية حدوث سيطرة واستحواذ عدد ضئيل من المصانع ذات رؤوس الأموال.

الباهظة لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الروسم المفروضة ما سيؤثر بالسلب على عملية التشغيل و التوازن بالسوق بجانب أن المستهلك هو من سيتحمل الجزء الأكبر من التكلفة.

‏ ‎وأكد طلب الإحاطة أن صناعة الحديد تعد من أهم الصناعات الإستراتيجية في مصر، ومن أهم الصناعات المحلية التي تحتاج حالياً إلى الحماية و المساندة في ظل وجود العديد من المصانع الأجنبية تسعى لغزو السوق

 المصري بسعر أقل يؤثر في الصناعة الوطنية، ما يستوجب ضرورة التدخل لبحث تلك المشكلة، حماية وحفاظا على أهم الصناعة الوطنية‏ ‎الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قد دعت الى عقد مؤتمر صحفي بمقر الغرفة ظهر اليوم الأحد لعرض التطورات الأخيرة التي تتعرض لها مصانع الدرفلة وقد تسبب غلق 22 مصنعا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجتى رأت ابني الرضيع يتحدث بلباقة
» ارتفاع حصيلة ضحايا سيول إيران إلى 76 شخصا
» اشتباكات بين المعارضة الألبانية والشرطة
» طاقم تحكيم أنجولى لإدارة الزمالك وأغادير بالكونفدرالية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العجوزة
» حبس شبكة دعارة تقودها ربة منزل بالمنوفية
» قتيل و3 جرحى بإطلاق نار عند ملهى ليلي في أستراليا
» المشدد 10 سنوات لمدير أعمال الفنانة سميحة أيوب
» المالية: مصر ستقدم كل الدعم للقارة لتطوير الرعاية الصحية وعلاج فيروس سي
» نجم الأهلي لحكم مباراة صنداونز: حسبي الله ونعم الوكيل
» فنانة شهيرة قيل إنها أسلمت تكشف حقيقة تغيير ديانتها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول