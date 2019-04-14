جامعة الأزهر تنعى طالب «الدراسات الإسلامية» فرع دمياط

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نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، شهيد العلم محمد أحمد محمد عبد الخالق، الطالب بالفرقة الأولى شعبة أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط، الذي وافته المنية إثر حادث أليم بسبب سقوطه من القطار المتجه من "المنصورة – دمياط".

وتقدمت الجامعة بواجب العزاء لأهله ولكليته وزملائه، وتتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتغمد فقيدها بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

ولقي الطالب محمد مصرعه إثر سقوطه من القطار المتجه من "المنصورة – دمياط" وذلك بمحطة شربين بمحافظة الدقهلية، وتم دفن شهيد العلم بمقابر قرية بيشان مركز بيلا محافظة كفر الشيخ .


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