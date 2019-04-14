3 محاور أساسية لمؤتمر القيادات الشبابية الأفريقية

14 أبريل 2019 - 11:31 ص

قال الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم، إن محاضرات مؤتمر القيادات الشبابية الأفريقية المقرر عقده بالجامعة الثلاثاء المقبل يركز على تناول أجندة التنمية المستدامة فى أفريقيا 2063 كأحد محاوره، وسيناقش مبادي الأجندة، وهي التضامن، والشعور بالاتحاد، وتعظيم الشعور بالروح الأفريقية، لافتا إلى أن أهداف الأجندة هي التنمية في الأساس، سواء من خلال مواجهة الفقر أو زيادة الاستثمار بالإضافة إلى التكامل الأفريقي والأمن واستعادة القيم والهويات الأفريقية، وأن تصب كل الأهداف في بناء قوة أفريقيا في المجتمع الدولي .

وأضاف "رحيل" أن المؤتمر يؤكد دور الشباب في تطبيق استراتيجيات الأجندة التي تعتمد على الاهتمام بالتعليم والتدريب بصورة كبيرة، ومكافحة الإرهاب.

ومن جهته أشار الدكتور عدلي سعداوي أمين المؤتمر وعميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم أن «أفريقيا 2063» رؤية وعمل طموح من قبل أعضاء الاتحاد الأفريقي، وإن مصر تشارك في نهضة أفريقيا واستقرارها، كما أنها تعمل على عدة محاور منها العمل على تنمية الإنتاج الزراعي والصناعي ورفع كفاءة العامل البشري للتوظيف، كما أشاد باتفاق القارة الأفريقية الحرة والعمل على الاندماج بين دول القارة للاستفادة من الثروات وتحقيق التكامل بين الدول والعمل على إحداث طفرة في التجارة الأفريقية، وهذا الأفكار ركائز المؤتمر الأساسية .

وأوضح "سعداوي" أن كل الجامعات المصرية ستشارك بعدد من الطلاب الأفارقة الوافدين "بمؤتمر القيادات الشبابية الأفريقية" وتركز المحاضرات على تناول أجندة التنمية المستدامة فى أفريقيا 2063 ويشمل الملتقى عديد من المحاضرات وجلسات الحوار التى تستهدف تعريف الشباب بأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2063 ومناقشة أهم أهدافها وكذلك اهم القضايا المرتبطة بتنمية القارة والتوعية بمشاكل الإرهاب والتطرف وكيفية مواجهتة كونة عائقا فى تحقيق التقدم والتنمية وتشمل أجندة الملتقى محاضرات ونقاش حول دور الإعلام فى تأكيد الهوية والثقافة الأفريقية الواحدة والتى تربط شعوب القارة الأفريقية .