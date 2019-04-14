"تريزيجيه" مرشح للحصول على هذه الجائزة

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تريزيجيه
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رشح الاتحاد التركي لكرة القدم اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي  للحصول علي جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري التركي لموسم 2018- 2019.

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري التركي، 8 لاعبين أبرزهم النجم المصري محمود تريزيجيه، والجزائري سفيان فيجولي لاعب جالطة  سراي التركي، وزميله المغربي يونس بلهنده.

ويقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة مع قاسم باشا بعدما سجل 8 أهداف وصنع مثلها في النسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي.

كما تم اختيار محمود تريزيجيه للحصول على لقب أفضل لاعب افريقي في أوروبا عن شهر مارس الماضي وذلك من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

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