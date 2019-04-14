  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
جروس

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة "أغادير"

تريزيجيه

"تريزيجيه" مرشح للحصول على هذه الجائزة

التقرير

دواعش مصر فى سوريا.. ملف الخيارات الحرجة أمام الحكومة

الإعلامي أحمد موسى

موسى: "حرام عليك يا لاسارتي"

"الجبلاية" تقاضي شوبير وصدى البلد

أول رد من "الجبلاية" على انتقاد ملعب السويس

المالية

المالية تزف بشرى للمواطنين عن القيمة المضافة

ليفربول

"صلاح" يسعى لفك عقدة "البلوز" الليلة

الحديد

الصناعة تصدر قرارًا جديدًا يثير السوق.. تعرف عليه

الرئيس السيسي

الرئيس يتفقد أحد أهم المشروعات القومية فجر اليوم

الإعلامي محمد الباز

الباز: أنتوا اللي استنجدتوا بالسيسي ليخلصكم من الإخوان

«الاتحاد الرياضى»

مصر تستضيف أولمبياد الجامعات حتى 2025

آخر الأخبار

ارشيبف
صورة من الاجتماع

أسامة عبد الله

أخبار متعلقة
#

مصر تستضيف مسابقة السيارات "الهجينة"

#

ريال مدريد يضم أولى صفقاته الصيفية

#

رسميًا.. «سيلفا» يُجدد تعاقده مع مانشستر سيتي

#

سر بكاء أحمد موسى على الهواء

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات اجتماعًا مساء أمس السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبحضور الدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية برامج الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية وتطويرها ورفع مستواها؛ لما لها من دور مهم وإيجابي في تأهيل الطلاب وإعدادهم، مشيرًا إلى أن المجتمع فى حاجة إلى تخريج شباب متميز فى كافة المجالات، مضيفًا إلى أنه لا ينبغي أن تقتصر هذه الأنشطة على الطلاب المصريين، بل يجب أن تشمل أيضا جميع الطلاب الوافدين، خاصًة طلاب دول حوض النيل، وذلك في إطار سعى مصر لاستعادة مكانتها الإفريقية في كافة المجالات، ومن بينها المجالات الرياضية الجامعية.

وخلال الاجتماع اطمأن الوزير على سير الأنشطة الرياضية داخل الجامعات ومعهد إعداد القادة بحلوان، مطالبًا بمزيد من الأنشطة الرياضية فى ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام باللياقة البدانية والصحية لطلاب الجامعات؛ لتنمية مهاراتهم البدنية؛ بهدف نشرمفاهيم الثقافة الرياضية التي تدعم أخلاقيات وقيم المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتنمية مهارات الطلاب في المجال الرياضي، والتي تساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطلاب وتأهيليهم وتساعدهم على ممارسة هواياتهم وبناء لياقتهم، وتحقيق التواصل بين طلاب كليات الجامعة.

ووجه عبد الغفار الاتحاد بضرورة إعداد خطة تسويقية متكاملة لتسليط الضوء على الأنشطة الرياضة التي تتم داخل الجامعات؛ بهدف نشر الوعي التثقيفي الرياضي داخل المجتمع . وعلى هامش الاجتماع استمعت اللجنة إلى تقرير حول قيام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بتنظيم الدورة الرياضية "بطولة وطن" لقطاعات الجامعات (الحكومية والخاصة،) لخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة وألعاب القوي للطلاب المصريين والوافدين؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية الرياضة وبمشاركة أكبر عدد من طلبة وطالبات الجامعات المصرية، حيث تقام البطولة على النحو التالي

المرحلة الأولي: بمشاركة 12 ألف طالب وطالبة

المرحلة الثانية: بمشاركة 800 طالب وطالبة .

 المرحلة الثالثة: بمشارك 300طالب وطالبة .

كما سيقام علي هامش البطولة الأنشطة الموازية للترفيه ومشاركة الجماهير من طلبة وطالبات الجامعات الحاضرين لمسابقات الدورة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجتى رأت ابني الرضيع يتحدث بلباقة
» ارتفاع حصيلة ضحايا سيول إيران إلى 76 شخصا
» اشتباكات بين المعارضة الألبانية والشرطة
» طاقم تحكيم أنجولى لإدارة الزمالك وأغادير بالكونفدرالية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العجوزة
» حبس شبكة دعارة تقودها ربة منزل بالمنوفية
» قتيل و3 جرحى بإطلاق نار عند ملهى ليلي في أستراليا
» المشدد 10 سنوات لمدير أعمال الفنانة سميحة أيوب
» المالية: مصر ستقدم كل الدعم للقارة لتطوير الرعاية الصحية وعلاج فيروس سي
» نجم الأهلي لحكم مباراة صنداونز: حسبي الله ونعم الوكيل
» فنانة شهيرة قيل إنها أسلمت تكشف حقيقة تغيير ديانتها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول