مصر تستضيف أولمبياد الجامعات حتى 2025

14 أبريل 2019 - 11:10 ص

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات اجتماعًا مساء أمس السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبحضور الدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية برامج الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية وتطويرها ورفع مستواها؛ لما لها من دور مهم وإيجابي في تأهيل الطلاب وإعدادهم، مشيرًا إلى أن المجتمع فى حاجة إلى تخريج شباب متميز فى كافة المجالات، مضيفًا إلى أنه لا ينبغي أن تقتصر هذه الأنشطة على الطلاب المصريين، بل يجب أن تشمل أيضا جميع الطلاب الوافدين، خاصًة طلاب دول حوض النيل، وذلك في إطار سعى مصر لاستعادة مكانتها الإفريقية في كافة المجالات، ومن بينها المجالات الرياضية الجامعية.

وخلال الاجتماع اطمأن الوزير على سير الأنشطة الرياضية داخل الجامعات ومعهد إعداد القادة بحلوان، مطالبًا بمزيد من الأنشطة الرياضية فى ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام باللياقة البدانية والصحية لطلاب الجامعات؛ لتنمية مهاراتهم البدنية؛ بهدف نشرمفاهيم الثقافة الرياضية التي تدعم أخلاقيات وقيم المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتنمية مهارات الطلاب في المجال الرياضي، والتي تساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطلاب وتأهيليهم وتساعدهم على ممارسة هواياتهم وبناء لياقتهم، وتحقيق التواصل بين طلاب كليات الجامعة.

ووجه عبد الغفار الاتحاد بضرورة إعداد خطة تسويقية متكاملة لتسليط الضوء على الأنشطة الرياضة التي تتم داخل الجامعات؛ بهدف نشر الوعي التثقيفي الرياضي داخل المجتمع . وعلى هامش الاجتماع استمعت اللجنة إلى تقرير حول قيام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بتنظيم الدورة الرياضية "بطولة وطن" لقطاعات الجامعات (الحكومية والخاصة،) لخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة وألعاب القوي للطلاب المصريين والوافدين؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية الرياضة وبمشاركة أكبر عدد من طلبة وطالبات الجامعات المصرية، حيث تقام البطولة على النحو التالي:

المرحلة الأولي: بمشاركة 12 ألف طالب وطالبة

المرحلة الثانية: بمشاركة 800 طالب وطالبة .

المرحلة الثالثة: بمشارك 300طالب وطالبة .

كما سيقام علي هامش البطولة الأنشطة الموازية للترفيه ومشاركة الجماهير من طلبة وطالبات الجامعات الحاضرين لمسابقات الدورة.