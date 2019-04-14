"شاكر" يكشف سرًا مهما عن معدلات تنمية الطاقة بأفريقيا

14 أبريل 2019 - 11:10 ص

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العالم ينظر إلى القارة الأفريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وأنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي المستدام، لما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، قائلا: هذا يضعنا أمام تحدٍ كبير، لتحقيق مستويات معيشة كريمة لجميع مواطني القارة.

وأضاف شاكر خلال كلمته اليوم في افتتاح فعاليات الدورة الثانية للجنة الفنية للاتحاد الأفريقي في قطاع البنية التحتية أنه نظرًا لأهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تحقيق تكامل أفريقيا، فهناك حاجة ماسة إلى التنفيذ الفعال لبرامج ومشروعات الاتحاد الإفريقى، خصوصا مشروعات البنية التحتية، باعتبارها عاملا أساسيًا في تحقيق الهدف الشامل للإسراع في تكامل القارة.

ولفت الوزير، إلى أن أجندة أفريقيا 2063 تعد رؤية أفريقية خالصة تم وضعها على مستوى الرؤساء والقادة والحكومات والشخصيات المؤثرة من جميع الدول الأفريقية بهدف تحقيق الانطلاقة المرجوة لأفريقيا من خلال عدد من البرامج.

وقال الوزير محور البنية التحتية في أفريقيا وضرورة تطويرها أحد أهم محاور هذه الأجندة، حيث إن ضعف البنية التحتية الأفريقية وانعدام الربط بين الدول وكذلك الربط بين المشروعات في الدول الأفريقية المختلفة لن يُمكن أفريقيا من التقدم وتحقيق أهدافها.

وأوضح المهندس محمد شاكر، أن الأجندة تتبنى كافة المبادرات القارية، ومن بينها برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا الـ PIDA والذي يضم قائمة مشروعات للبنية التحتية في مجالات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر الـ PIDA في إطار عمل مشترك لأصحاب المصلحة الأفارقة، لبناء البنية التحتية العابرة للحدود والمتكاملة اللازمة لتعزيز التجارة والتنمية وإيجاد فرص العمل.