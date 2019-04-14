» حبس شبكة دعارة تقودها ربة منزل بالمنوفية

14 أبريل 2019 - 10:53 ص

أمرت نيابة مركز السادات بالمنوفية، بحبس شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة السادات، تقودها ربة منزل وعاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاطل وزوجته لإدارة شبكه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم "ياسر" 45 عاما وزوجته "رضا .م.ر" 36 عاما ربة منزل.

قام المتهمان بإدارة مسكنهما بالمنطقة الخامسة بمدينة السادات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام مقابل أجر مادى.

بتقنين الإجراءات تم ضبط كل من "برلنتى" 36 عاما ومقيمة أشمون و" طلعت" 45 عاما ومقيم طوخ و" إيمان" 21 عاما ومقيمة الجيزة و" عبد الفتاح " 48 عاما ومقيم منوف و" محمد" 27 عاما ومقيم القاهرة و"رانيا" 27 عاما، ومقيمة البحيرة وبحوزتهم 7 هواتف محمولة ومبلغ 5430 جنيها وسيارة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.